Joshua gegen Ngannou: Nächstes Box-Highlight in Riad

Das nächste Box-Spektakel in Saudi-Arabien: Ex-Weltmeister Anthony Joshua will sich für einen WM-Kampf im Schwergewicht in Stellung bringen - muss dafür aber zunächst gegen den früheren MMA-Star Francis Ngannou bestehen. „Der bessere Mann wird immer gewinnen. Ich freue mich darauf, ihm zu zeigen, wie gut ich bin“, sagte Joshua vor dem Kampf in Riad am Freitag (ab 23.00 Uhr).