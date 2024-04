Boxen: Ex-Champ Culcay will zurück auf den WM-Thron

Jack Culcay will es noch einmal wissen: Im Alter von 38 Jahren greift der Profiboxer erneut nach einem WM-Titel. In Falkensee bei Berlin kämpft der Ex-Weltmeister am Samstag (22.40 Uhr/rbb) gegen den Russen Bachram Murtassalijew um den vakanten Gürtel des Verbandes IBF im Superweltergewicht. Für Culcay ist es der größte Fight seiner Karriere.