Boxer stirbt nach Krampfanfall

Trauer um Willie Limond: Der schottische Boxer starb am 15. April vermutlich an den Folgen eines Krampfanfalls. Der ehemalige Europameister und Commonwealth-Champion wurde nur 45 Jahre alt.

Limond, der zuletzt im September gegen seinen Landsmann Ricky Burns gekämpft hatte, sollte am 3. Mai in seinem Comeback-Kampf in Glasgow gegen Joe Laws antreten.

Limonds mit erfolgreicher Box-Karriere

Doch letzte Woche wurde der Schotte, der zwei Söhne hinterlässt, nur wenige Stunden vor seiner Teilnahme an einem öffentlichen Training in Glasgow nicht ansprechbar in seinem Auto entdeckt. Es wird angenommen, dass er einen Krampfanfall erlitten hatte und ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er nun verstarb. „Er hat fast zehn Tage lang gekämpft. Krieger“, schrieb sein Sohn Jake Limond auf Instagram.

Limond blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück und gewann 42 seiner 48 Kämpfe, davon 13 durch K.o. Er gewann während seiner 24-jährigen Karriere den Europameistertitel im Superfedergewicht, den Commonwealth-Titel im Leichtgewicht und im Superleichtgewicht sowie den britischen Titel im Superleichtgewicht.

Box-Veranstalter trauert

Der St Andrew‘s Sporting Club, der Limonds geplanten nächsten Kampf am 3. Mai veranstalten sollte, schrieb auf X: „Jeder im St Andrew‘s Sporting Club ist geschockt und zutiefst traurig über den Verlust unseres Freundes Willie Limond.“