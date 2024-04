Stefan Raab vs. Halmich III: Wird angebliche Box-Sensation heute wirklich offiziell?

TV-Legende Stefan Raab hält seine Fans seit dem Osterwochenende mit viralen Clips auf Instagram in Atem, die eine Rückkehr aus dem Fernseh-Ruhestand in Aussicht stellen. Am Ostermontag, den 1. April, überraschte der 57-Jährige nun mit einer konkreten Ankündigung: Ein dritter und letzter Kampf mit der früheren Box-Weltmeisterin Regina Halmich soll in diesem Jahr steigen. Kommt es wirklich dazu?

Stefan Raab hält Fans bei Instagram in Atem

Für die wenigen, die es nicht mitbekommen haben: Am Karfreitag postete Raab auf seinem bis dahin kaum genutzten Instagram-Kanal ein Video, in dem ihm sein alter Weggefährte Elton zu einer Rückkehr auf die Showbühne zu überreden versuchte. Der frühere Protagonist der Erfolgsformate „TV Total“ und „Schlag den Raab“ willigte ein, wieder „was zu machen“, unter der Bedingung, dass er innerhalb von drei Tagen 9 Millionen Follower ansammeln würde.

Ganz so viele kamen zwar nicht zusammen (2,8 Millionen Stand Montagmorgen), allerdings zündeten Raab und Elton am Montag trotzdem die nächste Stufe: Sie erinnerten sich in einem Zwiegespräch an Raabs Schaukämpfe mit Halmich (“Du musst nochmal gegen sie boxen“ - “Ich hab sie schon zweimal vermöbelt“ - „SIE hat DICH schon zweimal vermöbelt“), das Gespräch endete damit, dass Elton Halmich via Handy kontaktierte und - anscheinend - einen dritten Kampf vereinbarte.