"Thrilla in Manila": Alis Shorts werden versteigert

Die weißen Shorts, die Muhammad Ali in seinem legendären Boxkampf "Thrilla in Manila" trug, kommen beim Auktionshaus Sotheby's in New York unter den Hammer. Für die von Ali signierte Hose der Marke Everlast mit schwarzen Streifen steht das Höchstgebot derzeit bei 3,8 Millionen US-Dollar (ca. 3,5 Millionen Euro). Die Versteigerung endet am 12. April.