Bönte: Usyk "in vielen Bereichen" besser als Fury

Der langjährige Klitschko-Manager und Box-Experte Bernd Bönte sieht beim mit Spannung erwarteten Schwergewichts-Vereinigungskampf zwischen Tyson Fury (35) und Alexander Usyk (37) den Ukrainer in der Favoritenrolle. „Usyk ist aus meiner Sicht mental stärker. Ich kenne ihn persönlich und habe selten so einen coolen Typen erlebt. Den kratzt Furys Ballyhoo überhaupt nicht“, sagte Bönte vor dem Kampf am Samstagabend (DAZN) in Riad im Gespräch mit dem SID.