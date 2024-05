Deutscher Box-Coup! Agit Kabayel erkämpft sich WM-Chance

Die deutsche Profiboxer Agit Kabayel darf auf einen baldigen WM-Kampf hoffen. Der Schwergewichtler aus Bochum gewann den Ausscheidungsfight des Verbandes WBC am Samstag in Riad gegen den ungeschlagenen Kubaner Frank Sanchez in beeindruckender Manier durch K.o. in der siebten Runde. Der 31-Jährige feierte im Vorprogramm des Mega-Fights zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk den 25. Sieg im 25. Profikampf.