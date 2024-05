Box-König Usyk in Tränen: "Papa, ich liebe dich"

Alexander Usyk reckte den "Undisputed"-Gürtel stolz in die Luft, ehe die Tränen den neuen König des Boxsports überwältigten und er seine Freude herausschrie. Unumstrittener Schwergewichts-Weltmeister, in einer Reihe mit Muhammad Ali und Mike Tyson: Durch den spektakulären Sieg gegen Tyson Fury ist der Ukrainer auf dem Höhepunkt angekommen, doch seine Gedanken waren bei seiner kriegsgebeutelten Heimat und seiner Familie.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Ich glaube, mein Vater schaut auf mich herab und ist sehr glücklich", sagte Usyk, dessen Vater 2012 verstorben war, nach dem knappen Punktsieg am Samstag in Riad bei Sky: "Papa, ich liebe dich. Ich kann es - und du hast es mir gesagt." Auch seiner Frau und seinen Kindern dankte der 37-Jährige, der sich durch seinen Triumph im großen Vereinigungskampf als erster Boxer seit 25 Jahren zum unangefochtenen Champion in der Königsklasse gekrönt hatte.

Durch den 22. Sieg im 22. Profikampf entriss der bisherige WBA-, WBO- und IBF-Weltmeister Usyk seinem Gegner den Titel des Verbandes WBC. Er steht nun auf einer Stufe mit Ali, Tyson oder Max Schmeling, die sich ebenfalls unumstrittene Schwergewichts-Champions hatten nennen dürfen. Diesen Status hatte Usyk, der nach Beginn des russischen Angriffskriegs zeitweise dem Militär beigetreten war, zuvor bereits im Cruisergewicht errungen.

Auch Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko, der in Riad am Ring weilte, hob die Bedeutung des Sieges seines Landsmannes hervor. "Jeden Tag und jede Nacht bombardiert uns Putins Russland. Auch heute Nacht hat die Ukraine gelitten. Ich bin mir sicher, dass Menschen ihr Leben verloren haben. Wir Ukrainer hatten die Chance, für 48 Minuten Alexander Usyks Leistung zu genießen. Das ging in unsere Herzen und Seelen. Ich bin sehr stolz auf ihn. Das war sehr wichtig", sagte er bei DAZN.

{ "placeholderType": "MREC" }