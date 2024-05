Boxen: Mega-Kampf Tyson Fury gegen Oleksandr Usyk live im TV und Stream

Die Box-Welt schaut nach Saudi-Arabien: Am Samstag, 18. Mai 2024, ab 15.15 Uhr (Main Event gegen 18 Uhr) steht der große Vereinigungskampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk an. Es geht um die vier großen Titel von WBA, WBC, IBF und WBO und.

Eigentlich sollte der Schwergewichtskampf bereits am 17. Februar stattfinden. Doch weil sich Fury kurz zuvor im Training einen Cut im Gesicht zugezogen hatte, wurde der Kampf in den Mai verschoben.

So können Sie den Kampf zwischen Fury gegen Usyk live im TV und Stream verfolgen:

Usyk fordert Fury heraus

Fury und Usyk sind beide noch ungeschlagen in ihrer Karriere – dementsprechend gibt es vor dem Kampf keinen echten Favoriten. Während der 35-jährige Brite Fury deutliche Vorteile an Größe und Gewicht aufweist, gilt der Ukrainer Usyk als der beweglichere Boxer. Die Zuschauer in der Kingdom Arena in Riad dürfen sich demnach auf einen ausgeglichenen Kampf freuen.