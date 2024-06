K.o. gegen Chinesen - Bitteres Ende für Ex-Weltmeister Wilder?

Der einstige Schwergewichts-Champion verlor am Samstagabend in Riad gegen den 41 Jahre alten Chinesen Zhang Zhilei durch technischen K.o. in der fünften Runde und kassierte die vierte Niederlage innerhalb der vergangenen fünf Kämpfe. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der 38 Jahre alte US-Amerikaner seine Laufbahn nun beendet.