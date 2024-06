Boxen: Früherer Maske-Trainer Wolke verstorben

Der deutsche Boxsport trauert um Manfred Wolke. Wie unter anderem die Welt, die Märkische Oderzeitung und der Radiosender 91.7 Oderwelle am Montag übereinstimmend berichteten, verstarb der langjährige Erfolgstrainer des früheren Weltmeisters Henry Maske am vergangenen Mittwoch in Frankfurt/Oder. Wolke wurde 81 Jahre alt.