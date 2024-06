Video offenbart Alkohol-Exzess: Wirbel um Tyson Fury

von SPORT1 11.06.2024 • 17:39 Uhr Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury wird drei Wochen nach seiner ersten Profiniederlage betrunken aus einer Bar geworfen.

Zuletzt musste der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury seine erste Profi-Niederlage hinnehmen. Nach der knappen Punktniederlage gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk gibt er nun auch außerhalb des Box-Rings kein gutes Bild ab.

In den sozialen Medien sind Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Fury aus einer Bar in Morecambe eskortiert wird. Er sei so stark alkoholisiert gewesen, dass er kaum noch stehen konnte und bei jeder Bewegung ins Schwanken kam. Das Sicherheitspersonal bemühte sich, den Ex-Champion aus der Bar zu eskortieren.

„Die mutigsten Türsteher Großbritanniens“

Die beiden Sicherheitskräfte mussten Fury dabei stützen, bei X wurden die beiden als „die mutigsten Türsteher Großbritanniens“ gefeiert. Laut der Sun hatte Fury am Freitagabend mit Freunden und Fans am Veranstaltungsort in seiner Heimatstadt gefeiert.

Ein weiteres Video zeigt, wie der 35-Jährige auf der Straße hinfällt und am Boden liegen bleibt. Es ist eine weitere unrühmliche Episode in der Vita des Engländers, der offen damit umgeht, mit psychischen Problemen zu kämpfen und auch aus seiner Neigung zu exzessivem Alkoholkonsum seit längerem keinen Hehl macht.

