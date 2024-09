Boxen: Meinke holt WM-Titel im Federgewicht

Nina Meinke ist nach einem intensiven Kampf neue Box-Weltmeisterin im Federgewicht. Die Berlinerin bezwang am Samstag in Hamburg die Argentinierin Daniela Bermudez nach Punkten und gewann so den WM-Titel nach Version der IBF. In Meinkes 22. Profifight, ihrem ersten über die Männerdistanz von zwölf Runden a drei Minuten, feierte die 31-Jährige ihren 19. Sieg.