"Geschlechter-Apartheid" in Afghanistan: Wenn Sport zum Versteckspiel wird

Bahar trifft sich mit ihren Freundinnen in der Mittagshitze von Kabul. In einem privaten Garten nimmt sie ihr Kopftuch ab, abseits der Öffentlichkeit natürlich. Für einen Moment jagen die afghanischen Frauen gemeinsam ihrer großen Leidenschaft nach. Beim Boxtraining flüchten sie vor ihrem komplizierten Alltag unter Führung der Taliban. Doch Bahar und Co. begleitet dabei stets die Angst, von den drakonischen Machthabern erwischt zu werden.

Frauen-Sport in Afghanistan verboten

Die 25 Jahre alte Sanah geht aus Angst vor den Taliban nur noch früh morgens zum Spazieren auf die Straßen von Kabul - frei bewegen kann sie sich aber auch dann nicht. „Wir können nicht in die Nähe der Taliban-Kontrollpunkte gehen, weil sie sagen: ‚Warum seid ihr so früh vor dem Haus? Wo wollt ihr hin? Warum müsst ihr Sport treiben, ihr müsst es nicht, also lasst es‘“, sagt Sanah. Ihren richtigen Namen will sie wie alle anderen von AFP befragten Frauen aus Angst vor Repressalien nicht preisgeben.