Joshua will zurück auf den WM-Thron

Der zweimalige Weltmeister trifft am Samstag in London auf seinen Landsmann Daniel Dubois.

Auf Joshua lastet ein gehöriger Druck. Vor 96.000 Menschen im Wembley-Stadion von London will er am Samstag (23.00 Uhr/DAZN Pay-per-View) seine Wiederauferstehung im Schwergewicht mit dem Gewinn des WM-Titels nach Version der IBF endgültig zelebrieren. Zweimal war er bereits Weltmeister, zweimal wurde er bitter enttrohnt. Die Zeit des Mannes, der 2017 Wladimir Klitschko in Rente geschickt hatte und der nächste Muhammad Ali werden sollte, schien vorbei.