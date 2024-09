K.o. in Runde fünf: Joshua ohne Chance gegen Dubois

Der frühere Box-Champion Anthony Joshua hat die Rückkehr auf den WM-Thron auf bittere Weise verpasst. Der 34-Jährige ging am Samstag vor 96.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen seinen britischen Landsmann und IBF-Weltmeister Daniel Dubois regelrecht unter, Joshua verlor den Kampf durch K.o. in der fünften Runde - er war bereits zum vierten Mal zu Boden gegangen. Mit einem Sieg hätte sich Joshua zum dritten Mal die Schwergewichts-Krone aufsetzen können.

Die Zukunft des einstigen Klitschko-Bezwingers steht nach der vierten Niederlage im 32. Profikampf nun schwer in Frage. Seit dem Verlust der WBA-, WBO- und IBF-Gürtel an Alexander Usyk im Jahr 2021 kämpfte er um die Rückkehr an die Spitze. Zuvor hatte Joshua schon 2019 seine Titel völlig überraschend an Andy Ruiz jr. verloren, diese jedoch noch im gleichen Jahr zurückerobert.