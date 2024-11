Boxen: Sturm kämpft am 15. Februar

Der frühere Box-Champion Felix Sturm kehrt im Jahr 2025 in den Ring zurück - und trifft in Neu-Ulm auf einen noch unbekannten Gegner.

Der frühere Box-Champion Felix Sturm kehrt im Jahr 2025 in den Ring zurück. Am 15. Februar kämpft der dann 46-Jährige in Neu-Ulm, die Verhandlungen über den Gegner seien „in der finalen Phase“, so Sturm und fügte an, es werde „ein Boxer aus Deutschland“.