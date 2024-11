Der tragischste und folgenschwerste WM-Kampf der Box-Geschichte

Dieser Boxkampf war an Tragik kaum zu überbieten: Am 13. November 1982 besiegte Ray „Boom Boom“ Mancini den Koreaner Duk-koo Kim in Las Vegas im Kampf um den WM-Titel im Leichtgewicht. Kim starb vier Tage nach dem Kampf an den Folgen des Kampfes, das Drama zog zwei weitere Tragödien nach sich und veränderte die Boxwelt für immer.