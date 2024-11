Geschlechtsdebatte: Khelif leitet "rechtliche Schritte" ein

Zu Wochenbeginn waren in Frankreich Berichte veröffentlicht worden, in denen behauptet wurde, Khelif habe auch ein männliches Y-Chromosom. Das IOC werde sich "nicht äußern, solange die rechtlichen Schritte laufen, oder zu Medienberichten über nicht verifizierte Dokumente, deren Herkunft nicht bestätigt werden kann", heißt es in der Mitteilung weiter.

Das IOC betonte zudem, Khelif habe "seit vielen Jahren" in der Frauenkategorie an internationalen Wettkämpfen teilgenommen, darunter an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio sowie an den Weltmeisterschaften der International Boxing Association (IBA) und an von der IBA organisierten Turnieren. Das IOC sei "traurig über den Missbrauch, den Imane Khelif derzeit erfährt".