Tysons emotionales Geständnis vor Comeback: "Ich weinte vor Schmerzen"

Noch einmal will Mike Tyson die Box-Welt an seine legendäre Schlagkraft erinnern, der Weg zurück in den Ring ist allerdings ein schmerzhafter für den 58-Jährigen - und immer wieder haderte er selbst mit seiner Entscheidung für den Schaukampf gegen Jake Paul. „Ganz ehrlich“, sagte er dem Nachrichtenportal t-online : „Die ganze Zeit, ab dem Moment, als ich wieder voll ins Training eingestiegen bin.“

Nach dem Start der Vorbereitung auf das Duell mit dem Youtuber in der Nacht zu Samstag in Arlington/Texas habe er bloß gedacht: "Oh Gott. Alles tat weh, ich weinte vor Schmerzen. Nicht mal meine Frau durfte mich anfassen, so schlimm war es."