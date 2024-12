Boxen: Klitschko relativiert Comeback-Berichte

„In diesen Tagen gibt es viele Gerüchte über ein mögliches Comeback. Im Moment geht es mir nicht um meine Rückkehr zum Boxen, sondern um die Rückkehr der Russen in ihr Land, außerhalb der Ukraine“, schrieb Klitschko am Donnerstagabend bei X. Dazu postete die frühere Nummer eins der Welt ein Selfie mit seinem Landsmann Alexander Usyk, der am Samstag (23.00 Uhr/Pay-per-View bei DAZN) in Saudi-Arabien zum Rückkampf gegen den Briten Tyson Fury antritt.