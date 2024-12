"Darf nicht passieren": Skandal um deutsche Hymne bei Charr-Kampf

Die Niederlage von Mahmoud Charr im WM-Kampf gegen Kubrat Pulew ist von einem handfesten Skandal überschattet worden. So spielten die Veranstalter vor Beginn des Fights die verpönte erste Strophe der deutschen Hymne ab („Deutschland, Deutschland über alles“).

Zum Verständnis: Die erste Strophe der von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben getexteten Nationalhymne ist in Deutschland seit der Nachkriegszeit geächtet, da die Nationalsozialisten die Zeilen im Dritten Reich für sich vereinnahmt hatten.

Pulew zu stark für Charr

Charr unterlag dem Bulgaren Pulew am Samstagabend in Sofia einstimmig nach Punkten und muss seinen 2017 errungen Titel als regulärer Weltmeister des Verbandes WBA abgeben.

In der bulgarischen Hauptstadt kam Charr, der 2021 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte und erstmals zur Verteidigung seines WM-Gürtels antrat, solide in den Kampf. In der dritten Runde setzte Pulew dann aber klare Treffer und besaß auch anschließend Vorteile.