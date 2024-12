Klitschko bestätigt Comeback-Pläne

Wladimir Klitschko ist bereit für die Rückkehr in den Box-Ring: Die frühere Nummer eins im Schwergewicht bestätigte am Donnerstag die Pläne für ein spektakuläres Comeback. „Ich bin bereit, die nächste Herausforderung anzunehmen“, sagte der 48-jährige Klitschko der Münchner Abendzeitung .

Boxen sei für ihn immer "ein Werkzeug" gewesen, seine Ziele zu erreichen. Der Sport habe aus ihm einen Kämpfer gemacht, der "immer bereit ist, Herausforderungen zu meistern. Im Ring, im Leben, auf der Frontlinie", so der Ukrainer. Über mögliche Gegner äußerte sich Klitschko nicht.

Klitschko letztmals 2017 im Ring

Zuletzt war bereits über einen Kampf am 22. Februar gegen den britischen IBF-Weltmeister Daniel Dubois spekuliert worden. Eingefädelt hat das anstehende Klitschko-Comeback wohl der saudische Geschäftsmann Turki Al-Sheikh, der aktuell mächtigste Mann im Boxsport. Dieser hatte im Vorfeld des Mega-Fights zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk am kommenden Samstag in Riad allerdings noch erklärt, er wünsche sich Klitschko als Gegner für den Sieger. Ob es dazu kommt, ist fraglich.