Das traurige Ende einer legendären Box-Sensation

Der Moment, in dem Gerrie Coetzee Geschichte schrieb , bereitete auch ihm körperliche Schmerzen.

Wie ein Hammerschlag traf die Rechte Michael Dokes in der zehnten Runde im Gesicht, so hart, dass Coetzees Hand dabei brach. Gegner Dokes taumelte kurz, griff nach dem Ringseil - und aus.

Coetzee, ein weißer Südafrikaner aus Boksburg bei Johannesburg, krönte sich am 23. September 1983 sensationell zum Box-Schwergewicht, zum ersten aus Afrika - ein historischer Triumph mit erheblicher politische Tragweite.

Für den damals 28-Jährigen war es der denkwürdigsten Moment eines bewegten und filmreifen Lebens, aus dem Coetzee am 12. Januar 2023 durch eine schwere Erkrankung gerissen wurde.

Coetzees WM-Sieg überraschte die Box-Welt

Ein Anti-Rassist im Apartheid-Regime

Die Machthaber in Südafrika schmückten sich zu Zeiten der Apartheid liebend gerne mit Coetzee, den sie als „weiße Hoffnung” priesen und auf ähnliche Weise zu vereinnahmten versuchten wie einst die Nazis den Sensationssieg von Max Schmeling über Joe Louis .

„Ich will ein Champion aus dem Volk sein, ich will Jedermanns Champions sein“, sagte er nach seinem WM-Triumph über Cokes noch im Ring: „Ich will nicht der Champion einer bestimmten Gruppe sein.“