"Ich werde kämpfen": Khelif wehrt sich gegen IBA-Behauptungen

Die Box-Olympiasiegerin von Paris will die "haltlosen Anschuldigungen" des vom IOC suspendierten Verbandes nicht hinnehmen.

Box-Olympiasiegerin Imane Khelif hat die jüngsten Anschuldigungen des Verbandes IBA als „haltlos, falsch und beleidigend“ zurückgewiesen und will sich notfalls vor Gericht wehren.

„Mein Team prüft die Situation sorgfältig und wird alle notwendigen rechtlichen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass meine Rechte und die Grundsätze des fairen Wettbewerbs gewahrt werden“, schrieb Khelif (25) am Dienstagabend bei Instagram.

Der nach mehreren Skandalen vom Internationalen Olympischen Komitee suspendierte Boxverband IBA hatte zuvor angekündigt, das IOC zu verklagen, angeblich im Bemühen um den Schutz der Integrität des Frauensports. Das IOC hatte 2024 die Boxwettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris organisiert, bei denen Khelif (Algerien) und die Taiwanesin Lin Yu-Ting jeweils Gold gewannen.

Khelif kündigte ihrerseits Maßnahmen gegen die IBA an. Zudem wies sie darauf hin, dass sie in keiner Verbindung mehr zur IBA stehe und der Verband die Anerkennung durch das IOC verloren habe. „Ich bleibe hier und gehe nirgendwohin. Ich werde im Ring kämpfen, ich werde vor Gericht kämpfen und ich werde in der öffentlichen Meinung kämpfen, bis die Wahrheit nicht mehr zu leugnen ist.“