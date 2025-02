Kabayels WM-Chance rückt näher: "Bin bereit für Usyk"

"Das ist eine geile Bestätigung", sagte Kabayel nach seinem K.o.-Sieg in Riad gegen den chinesischen Koloss Zhang Zhilei auf SID-Anfrage. "Ich bin bereit für Usyk", betonte er bei DAZN: "Ich kämpfe gegen jeden. Ich hasse Trashtalk. Ich mache keine Politik. Ich will einfach nur kämpfen." Seinen Sieg widmete er Trainer Sükru Aksu, der ihn seit vielen Jahren begleitet.

Ob ein Fight gegen Usyk auch wirklich zustande kommt, ist jedoch offen - ein Vereinigungskampf mit IBF-Weltmeister Daniel Dubois, der in Riad am Samstag erkrankt nicht zu seinem Kampf gegen Joseph Parker angetreten war, könnte für den Ukrainer finanziell lukrativer sein. Nichtsdestotrotz ist Kabayel in der absoluten Elite der Königsklasse angekommen. Box-Ikone Axel Schulz bezeichnete Kabayel bei der Bild-Zeitung als den "besten Schwergewichtler, den wir seit der Jahrtausendwende in Deutschland gesehen haben".