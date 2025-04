Chris Eubank Jr. und Conor Benn liefern in London ein Box-Spektakel. Sie führen die Fehde ihrer Väter fort.

Auf diesen Showdown mussten die Box-Fans in Großbritannien lange warten, doch die Geduld hat sich gelohnt! In der Nacht von Samstag auf Sonntag lieferten sich Chris Eubank Jr. und Conor Benn vor 65.000 frenetisch feiernden Zuschauern im Tottenham Hotspur Stadium einen epischen Hass-Fight. Nach 12 aufregenden Runden entschieden die drei Punktrichter einstimmig auf 116:112 für Eubank Jr. - für Benn war es in seinem 24. Kampf die erste Niederlage.