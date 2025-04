Der härteste Gegner der Klitschkos und sein tragisches Ende

Es war ein Abend für die Geschichtenbücher. Am 24. April 2004 strömten 17.320 Zuschauer ins Staples Center von Los Angeles, um einen Kampf zu sehen, der weit mehr als nur ein Boxduell war. Für Vitali Klitschko ging es nicht nur um den prestigeträchtigen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht - es war ein persönlicher Feldzug, eine Mission der Familienehre.

Dreizehn Monate zuvor hatte der Südafrikaner Corrie Sanders Vitalis jüngeren Bruder Wladimir in Hannover überraschend besiegt und ihm eine der schmerzhaftesten Niederlagen seiner Karriere zugefügt. Der große Bruder rächte sich erfolgreich an Sanders - der inzwischen unter tragischen Umständen verstorben ist.

230 Treffer: Ein Kampf der Extreme

Sanders, bekannt für seinen gefährlichen Stil und seine immense Schlaghärte, setzte Klitschko in der ersten Runde mit schnellen Angriffen unter Druck und brachte den Ukrainer sogar kurzzeitig ins Wanken. Doch wer den eisernen Willen des promovierten Sportwissenschaftlers kannte, wusste, dass dies Klitschko nur noch entschlossener machen würde.

Mit jeder Runde gewann Klitschko mehr Kontrolle über den Kampf. Seine präzisen Schläge landeten immer häufiger am Kopf des Südafrikaners. Was folgte, war ein beeindruckendes Beispiel für die Widerstandsfähigkeit seines Gegners. Sanders, der trotz zahlreicher Wirkungstreffer standhaft blieb, verwandelte den Kampf in einen wahren Schlagabtausch.