Kabayel glaubt an WM-Chance: "Usyk kommt damit nicht zurecht"

Dem Vernehmen nach soll Usyk jedoch auf ein Duell mit IBF-Weltmeister Daniel Dubois (Großbritannien) schielen, um sich den Status des unumstrittenen Champions zurückzuholen. Auch Kabayel gibt sich mit Blick auf einen baldigen Kampf zurückhaltend. "Ich glaube nicht, dass ich als Nächstes gegen Usyk kämpfe. Vom Gefühl her gehe ich davon aus, dass er erstmal ein anderes Ding macht. Aber wir müssen in der Pipeline sein, wir müssen am Start sein. Es könnte jederzeit einer ausfallen und dann sind wir schon mittendrin", sagte der Bochumer.