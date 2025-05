Er prägte die deutsche Box-Geschichte

Wolke: Erfolgreicher Boxer und Trainer in der DDR

Wolke wurde am 14. Januar 1943 in Potsdam als jüngstes von zehn Kindern geboren und wuchs ohne seinen Vater auf, der im Zweiten Weltkrieg gefallen war. Der gelernte Lokomotivschlosser war selbst ein Spitzenboxer, bei Olympia 1968 in Mexiko holte er für die DDR Gold im Weltergewicht, 1967 und 1971 wurde er Vize-Europameister. 1972 war er Fahnenträger der DDR bei Olympia in München.