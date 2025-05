Tödliches Drama: Superstar bricht sein Schweigen

Francis Ngannou hat sein Schweigen gebrochen: Der MMA- und Box-Star bezog Stellung zu Medienberichten aus Kamerun, nach denen er in der Hauptstadt Yaoundé in einen Unfall verwickelt war, bei dem ein 17 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen war.

Ngannou sagte am Freitag dem Portal TMZ , dass er „den Schmerz“ der Angehörigen des Teenagers, der offenbar auf einem Motorrad unterwegs gewesen war, in sich trage.

Ngannou unterstützt Familie des Opfers

„Mein Herz ist durch diesen verheerenden Verlust gebrochen. Von Anfang an war ich an der Seite der Familie und habe in dieser Zeit Unterstützung, Trost und mein tiefstes Mitgefühl angeboten“, sagte Ngannou und ergänzte: „Ich habe mich mit ihnen privat getroffen, um ihre Trauer zu teilen, und ich werde sie auch weiterhin in jeder Phase des Prozesses unterstützen.“