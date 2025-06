Live im TV: Sender muss sich für Fury entschuldigen

Der englische TV-Sender ITV muss sich während der Übertragung eines Benefizspiels in Manchester mehrmals für eine Äußerung von Box-Superstar Tyson Fury entschuldigen.

Fury nimmt F-Wort in den Mund

Fury hatte vor dem Charity-Event „Soccer Aid for Unicef“, bei dem eine Weltauswahl im Old Trafford gegen Team England antrat, eine motivierende Rede für die englische Auswahl gehalten - und dabei das F-Wort in den Mund genommen.