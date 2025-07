Boxlegende Pacquiao vor Comeback: "Immer für Überraschung gut"

Manny Pacquiao weiß genau, was er will, wenn er am Samstagabend in den Ring der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas steigt. "Ich brauche kein Geld, ich möchte Geschichte schreiben", kündigte der philippinische Boxstar im Vorfeld seines vielbeachteten Comebacks im Magazin "The Ring" an. Knapp vier Jahre nach seinem bislang letzten Kampf kehrt der 46-Jährige noch einmal zurück - und boxt am Sonntagmorgen deutscher Zeit ab circa 05.00 Uhr gegen den US-Amerikaner Mario Barrios um den WBC-Titel im Weltergewicht.