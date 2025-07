Fury fordert Usyk: "Gibt nur einen Mann, der ihn schlagen kann"

Ex-Champion Tyson Fury will nach seinem Rücktritt wieder in den Ring und trachtet nach einem dritten Duell mit Oleksandr Usyk.

„Ein großes Lob an Oleksandr Usyk“, sagte Fury in einem Instagram-Video nach dem K.o.-Sieg des Ukrainers gegen Daniel Dubois am Samstag. Usyk wisse jedoch, „dass es nur einen Mann gibt, der ihn schlagen kann. Ich habe es schon zweimal geschafft, und die Welt weiß es.“