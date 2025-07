Kabayel: "Ich bin Usyks gefährlichste Herausforderung"

Der deutsche Box-Aufsteiger Agit Kabayel will sich offenbar mit massiver Eigenwerbung für einen Titelkampf gegen den ukrainischen Schwergewichts-Boxweltmeister Alexander Usyk interessant machen.

„Ich bin Usyks gefährlichste Herausforderung“, sagte der Bochumer Interims-Champion des Weltverbandes WBC im Rahmen eines RTL -Redaktionsbesuches in Köln, „weil ich ein junger, hungriger Mann bin, der aus dem Nichts kommt, und dessen Hunger noch nicht gestillt ist.“

Usyk gilt seit seinem K.o.-Sieg in London gegen den Briten Daniel Dubois wieder als unumstrittener Champ im Schwergewichts-Boxen. Kabayel hatte im vergangenen Februar ebenfalls durch K.o. gegen den Chinesen Zhang Zhilei den WBC-Interimstitel gewonnen und damit den zumindest theoretischen Anspruch auf einen Titelkampf erworben. Erst in der Vorwoche jedoch setzte der Weltverband WBO für seinen Champ Usyk eine Pflichtverteidigung gegen den Neuseeländer Joseph Parker an.