Alisch begründet plötzlichen Wechsel aufs Rad

Alisch: Ziel Olympische Spiele 2028

„Für Frauen wird dort viel mehr getan, das sind Welten im Vergleich zum Boxen.“ Dafür habe sie auch finanzielle Einbußen in Kauf genommen. „Viele haben mich gefragt, ob ich verrückt bin. Aber für mich war klar: Ich will glücklich sein und das machen, was mich erfüllt“, sagte Alisch.

Als Ziel hat sie sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles gesetzt. „Ich trete im Radsport nicht an, um nur dabei zu sein. Ich will Erfolg“, sagte Alisch. Erste Anfragen interessierter Teams habe sie bereits erhalten, einen Plan B gebe es ohnehin nicht: „Für mich gibt es nur Plan A. Ich habe mich zu 100 Prozent für diesen Schritt entschieden. Das ist mein Weg.“