Tiafack siegt bei Profidebüt durch technischen K.o.

Der Kölner Boxer Nelvie Tiafack, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, hat bei seinem ersten Kampf als Profi einen Einstand nach Maß hingelegt. Der 26-Jährige gewann am Samstagabend in Heidelberg gegen den Polen Jakub Sosinski durch technischen K.o. in der zweiten Runde.