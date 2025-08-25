Boxer Chávez Jr. in Mexiko vorerst freigelassen

SID 25.08.2025 • 07:20 Uhr Nach einer Anhörung vor einem Richter wird der Ex-Weltmeister aus der Haft entlassen - unter strengen Auflagen.

Der mexikanische Ex-Boxweltmeister Julio Cesar Chavez Jr. ist bis zu seinem nächsten Gerichtstermin aus dem Gefängnis in Hermosillo freigelassen worden. Das gab sein Anwalt Rubén Fernando Benítez am Sonntag nach der Anhörung des 39-Jährigen vor einem Richter in der Region Sonora bekannt. Dem 39 Jahre alten Sohn der Boxlegende Julio Cesar Chavez werden organisierte Kriminalität sowie Waffenschmuggel nach Mexiko vorgeworfen.

Der nächste Gerichtstermin ist für den 24. November angesetzt worden. Bis dahin gelten für den Profiboxer strenge Auflagen, unter anderem dürfe Chavez Jr. nicht das Land verlassen, so der Anwalt. Seinem Mandanten drohen demnach im Falle einer Verurteilung vier bis acht Jahre Haft.