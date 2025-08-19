DBV schickt drei Boxerinnen und sechs Boxer zur WM

SID 19.08.2025 • 09:49 Uhr Unter anderem die Olympia-Starter Maxi Klötzer und Magomed Schachidov fahren zu den Titelkämpfen in Liverpool.

Angeführt von den Olympia-Startern Maxi Klötzer und Magomed Schachidov gehen die deutschen Boxer in die erste WM unter dem Dach des neuen Weltverbandes World Boxing. Insgesamt nominierte der Deutsche Boxsport-Verband drei Frauen und sechs Männer für die Wettkämpfe in Liverpool (4. bis 14. September).

Neben Klötzer (Gewichtsklasse bis 51 kg) und Schachidov (bis 70 kg), die in Paris jeweils an der Auftakthürde gescheitert waren, starten Tatjana Obermeier (bis 54 kg), Leonie Müller (bis 70 kg), Denis Bril (bis 65 kg), Ben Ehis (bis 80 kg), Ammar Abduljabbar (bis 85 kg), Yasse Cisse (bis 90 kg) und Nikita Putilov (über 90 kg) für Deutschland. Nelvie Tiafack, der bei Olympia Bronze gewann, ist mittlerweile ins Profilager gewechselt.