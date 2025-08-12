Nach Todesfällen: Japan verschärft Sicherheitsregeln im Ring

SID 12.08.2025 • 11:13 Uhr Zwei Todesfälle erschüttern den japanischen Boxsport. Nun reagieren die Verbände mit einem neuen Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit im Ring.

Nach dem Tod zweier Boxer bei Kämpfen in Tokio hat der japanische Verband umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Künftig sollen Urintests zur Kontrolle von Dehydrierung, strengere Regeln zur Gewichtsreduktion sowie eine bessere medizinische Versorgung bei Veranstaltungen eingeführt werden.

Die Maßnahmen wurden bei einer Krisensitzung der Japan Pro Boxing Association (JPBA), der Japan Boxing Commission (JBC) und Gym-Betreibern beschlossen. Anlass war der Tod von Shigetoshi Kotari und Hiromasa Urakawa (beide 28), die sich am 2. August bei getrennten Kämpfen schwere Kopfverletzungen zugezogen hatten und wenige Tage später nach Gehirnoperationen starben. Die genaue Todesursache ist unklar. Laut der Weltboxorganisation kann jedoch Dehydrierung infolge rapider Gewichtsabnahme das Gehirn anfälliger für Blutungen machen und ein enormes Gesundheitsrisiko hervorrufen.