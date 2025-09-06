Box-WM: Frühes Aus für Schachidov

SID 06.09.2025 • 15:48 Uhr Schon vier männliche DBV-Starter sind in Liverpool raus. Maxi Klötzer übersteht ihren Auftaktkampf.

Mit Olympia-Starter Magomed Schachidov ist der vierte von sechs deutschen Boxern bei der WM in Liverpool bereits nach seinem Auftaktkampf ausgeschieden. Der 30-Jährige unterlag in der Gewichtsklasse bis 70 kg dem Spanier Frank Martinez Bernad deutlich nach Punkten. Vor Schachidov waren bereits Denis Bril (bis 65 kg), Ben Ehis (bis 80 kg) und Ammar Abduljabbar (bis 85 kg) gescheitert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Olympia-Starterin Maxi Klötzer (bis 51 kg) schaffte es hingegen durch einen Sieg gegen die Bulgarin Wenelina Poptolewa ins Achtelfinale. Dort stehen nach ihren Auftaktsiegen auch Yasse Cisse (bis 90 kg) und Nikita Putilov (über 90 kg). Bei der ersten vom neuen Weltverband World Boxing ausgerichteten WM (bis 14. September) starten zudem noch Tatjana Obermeier (bis 54 kg) und Leonie Müller (bis 70 kg) für den Deutschen Boxsport-Verband (DBV). Nelvie Tiafack, der bei Olympia Bronze gewann, ist mittlerweile ins Profilager gewechselt.