Boxen: Deutscher Olympia-Held unterschreibt bei Superstar

Annabella Aulinger 19.09.2025 • 13:48 Uhr Nach der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2024 verkündet Nelvie Tiafack, wie es in seiner Karriere weitergeht. Der Schwergewichts-Profi unterschreibt bei YouTube-Star Jake Pauls Promotion.

Erst im vergangenen Jahr hat Nelvie Tiafack die Bronzemedaille im Superschwergewicht, der höchsten Amateurklasse, bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Nun gab er seinen nächsten Karriereschritt preis.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 26-Jährige unterschrieb bei der bekannten Promotion „Most Valuable Promotions“ (MVP) von YouTube-Superstar Jake Paul. Das veröffentlichte der offizielle Instagram-Account von MVP am Donnerstag.

„Mein Ziel ist es, der Beste in meiner Gewichtsklasse zu werden und ein MVP zu werden. Daher musste ich nicht lange überlegen, warum ich mich entschieden habe, mit Most Valuable Promotions zusammenzuarbeiten“, sagte Tiafack über die kommende Zusammenarbeit.

Boxen: Tiafack ist der nächste europäische Zugang bei MVP

Auch die MVP-Gründer Jake Paul und Nakisa Bidarian zeigten sich überzeugt von ihrem Neuzugang. Tiafack wird der erste deutsche Boxer sein, der bei ihnen unter Vertrag steht. Seit ihrer Gründung wächst die Beraterfirma immer weiter, auch in die europäische Richtung. Erst im Juli nahm sie fünf Boxerinnen, darunter eine Britin unter Vertrag. Derzeit umfasst das Portfolio knapp 40 Sportlerinnen und Sportler.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir glauben, dass er alle Werkzeuge hat, um ein Weltmeister zu werden. Seine Lebensgeschichte, die ihn von bescheidenen Verhältnissen auf die Weltbühne führte, ist eine, bei der wir stolz sind, ein Kapitel davon zu sein“, hieß es von den Verantwortlichen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Promoter Paul, welcher auf der Videoplattform YouTube öfter für Kontroversen sorgte, ist selbst Boxer - jedoch eher in einer Art Show-Stil. Seine Kämpfe werden zumeist auf Netflix übertragen, zuletzt erreichte sein Match gegen Mike Tyson 125 Millionen Live-Zuschauer. Im Jahr 2021 gründete der Influencer zusammen mit Bidarian die Promotion MVP.