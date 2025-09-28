Boxen: Tiafack gewinnt Debüt in Nordamerika

SID 28.09.2025 • 07:45 Uhr Der Kölner setzt sich in Montreal durch technischen K.o. gegen den US-Amerikaner Ramiro Edwin Robles durch.

Der Kölner Schwergewichtsboxer Nelvie Tiafack hat sein Profidebüt in Nordamerika gewonnen. Der Olympiadritte von Paris setzte sich Samstag (Ortszeit) im kanadischen Montreal durch technischen K.o. in der vierten Runde gegen den US-Amerikaner Ramiro Edwin Robles durch.

„Ich hoffe, dass das erst der Beginn der Reise ist“, sagte Tiafack, der in der vergangenen Woche einen Vertrag bei „Most Valuable Promotions“ von Social-Media-Star und Boxer Jake Paul unterschrieben hatte: „Wir werden bis zum Mond fliegen.“