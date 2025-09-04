Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Boxen>

Trauer um Trainer-Legende: "Warum gehen die Besten als Erste?"

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Deutsche Trainer-Legende gestorben

Der deutsche Boxtrainer Michael Timm ist verstorben. Der frühere erfolgreiche Amateurboxer trainierte unter anderem Felix Sturm und Jürgen Brähmer.
Michael Timm, hier im Jahr 2007, ist im Alter von 62 Jahren verstorben
Michael Timm, hier im Jahr 2007, ist im Alter von 62 Jahren verstorben
© IMAGO/SID
SID
Der deutsche Boxtrainer Michael Timm ist verstorben. Der frühere erfolgreiche Amateurboxer trainierte unter anderem Felix Sturm und Jürgen Brähmer.

Der deutsche Boxtrainer Michael Timm ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Timm trainierte einst Stars wie Felix Sturm oder Jürgen Brähmer, zahlreiche seiner Schützlinge führte er zu WM- und EM-Titeln und weiteren großen Erfolgen. Im August war bekannt geworden, dass Timm an Krebs litt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Über den Tod des ehemaligen Amateurkämpfers informierte der einstige Weltmeister Brähmer am Mittwochabend auf Instagram: „Heute haben wir einen wundervollen Menschen verloren“, schrieb er, „Timi hat mein Leben mit seiner Herzlichkeit, seinem Lachen und seiner Wärme bereichert.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

In seiner Karriere als Amateurboxer gewann Timm 95 seiner 100 Kämpfe, er holte mehrere DDR-Meistertitel und wurde im Jahr 1985 Europameister im Halbmittelgewicht.

Nach einer erfolgreichen Karriere im Amateurboxen wechselte er 1997 zu den Profis, wo er unter Fritz Sdunek zum Trainerstab des Hamburger Universum-Stalls gehörte. Neben Brähmer und Sturm zählten beispielsweise auch Dusan Chagaev oder Ina Menzer zu Timms Schützlingen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Warum gehen die Besten als Erste?”, verabschiedete sich Chagaev.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite