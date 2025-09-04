Trauer um Trainer-Legende: "Warum gehen die Besten als Erste?"

Der deutsche Boxtrainer Michael Timm ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Timm trainierte einst Stars wie Felix Sturm oder Jürgen Brähmer, zahlreiche seiner Schützlinge führte er zu WM- und EM-Titeln und weiteren großen Erfolgen. Im August war bekannt geworden, dass Timm an Krebs litt.
Deutsche Trainer-Legende gestorben
Über den Tod des ehemaligen Amateurkämpfers informierte der einstige Weltmeister Brähmer am Mittwochabend auf Instagram: „Heute haben wir einen wundervollen Menschen verloren“, schrieb er, „Timi hat mein Leben mit seiner Herzlichkeit, seinem Lachen und seiner Wärme bereichert.“
In seiner Karriere als Amateurboxer gewann Timm 95 seiner 100 Kämpfe, er holte mehrere DDR-Meistertitel und wurde im Jahr 1985 Europameister im Halbmittelgewicht.
Nach einer erfolgreichen Karriere im Amateurboxen wechselte er 1997 zu den Profis, wo er unter Fritz Sdunek zum Trainerstab des Hamburger Universum-Stalls gehörte. Neben Brähmer und Sturm zählten beispielsweise auch Dusan Chagaev oder Ina Menzer zu Timms Schützlingen.
„Warum gehen die Besten als Erste?”, verabschiedete sich Chagaev.