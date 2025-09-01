Früherer Ali-Gegner Bugner ist tot

SID 01.09.2025 • 18:57 Uhr Der in Ungarn geborene Bugner trat 1973 gegen Ali und Frazier an - und verlor.

In den 1970er-Jahren forderte er Muhammad Ali und Joe Frazier, nun ist der frühere britische Schwergewichtsboxer Joe Bugner im Alter von 75 Jahren verstorben. Das gab der Verband British Boxing Board of Control bekannt. Demnach sei Bugner in einem Pflegeheim im australischen Brisbane gestorben, dort hatte er nach der Diagnose einer Demenzerkrankung seine letzten Lebensjahre verbracht.

Der in Ungarn geborene Bugner war 1973 gegen Ali und Frazier angetreten und verlor. Zwei Jahre später unterlag er Ali in einem WM-Kampf in Kuala Lumpur erneut, in beiden Kämpfen hielt er aber über die volle Rundenzahl mit und musste sich nach Punkten geschlagen geben. Zu Bugners weiteren namhaften Gegnern gehörten der US-Amerikaner Earnie Shavers und die britischen Rivalen Henry Cooper und Frank Bruno.