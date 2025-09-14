Mit nur 46 Jahren: Britische Box-Ikone Hatton gestorben

SID 14.09.2025 • 14:13 Uhr "The Hitman" gehörte in den Nullerjahren zu den Allergrößten und war Weltmeister in zwei Gewichtsklassen.

Großbritanniens Box-Idol Ricky Hatton ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf britische Medienberichte. Demnach sehe die Polizei keine verdächtigen Todesumstände.

„The Hitman“ Hatton war Weltmeister im Halbwelter- und Weltergewicht. Zu seinen besten Zeiten in den Nullerjahren gehörte er zu den populärsten Sportlern des Vereinigten Königreiches. Das renommierte „Ring Magazine“ und der US-Sender ESPN kürten Hatton 2005 zum Boxer des Jahres.