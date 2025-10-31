Deutscher Ex-Boxweltmeister meldet Privatinsolvenz an

Luca Utz 31.10.2025 • 23:29 Uhr Ex-Boxer Jack Culcay sorgt über ein Jahr nach seinem letzten Kampf für Aufmerksamkeit. Der ehemalige deutsche Weltmeister kämpft offenbar mit finanziellen Problemen.

Der ehemalige Boxweltmeister Jack Culcay ist angeblich pleite. Wie das Fachmagazin Boxsport berichtet, wurde vom Amtsgericht Potsdam ein Insolvenzverfahren gegen den Boxer eröffnet, der unter dem Kampfnamen „Golden Jack“ auftrat.

Der ehemalige Weltmeister im Halbgewicht schuldet demnach unter anderem seinem letzten Arbeitgeber AGON Sports circa 100.000 Euro. Die Rückstände sollen aus Vorschusszahlungen resultieren. Zuvor stand er bei Universum und Sauerland Event unter Vertrag.

„Ärgerlich, dass es so enden muss“

Im Gespräch mit der Bild sagte AGON-Box-Promoter Ingo Volckmann: „Es ist ärgerlich, dass es so enden muss. Ich mag Jack und habe ihm nach seiner Karriere einen Job als Trainer gegeben. Für einen ungelernten Coach ohne Trainerlizenz, der nur einen Boxer trainiert, zu einem ordentlichen Gehalt.“

Dabei handle es sich um über 2000 Euro im Monat, abzüglich der Vorschussabzahlungen von rund 400 bis 500 Euro. Culcay kündigte jedoch im Sommer 2025 und verabschiedete sich aus dem Box-Geschehen.

Culcay schuldet auch Freunden aus dem Boxumfeld Geld

„Ein- bis zweimal kamen die Abschlagszahlungen, dann nicht mehr. Was mich traurig macht, ist, dass Jack nicht das Gespräch mit mir suchte. Ich wäre der Letzte, der keine Zugeständnisse gemacht hätte. Aber aus Fehlern lernt man. Ich gebe keine Vorschüsse mehr an meine Boxer. Culcay war die Ausnahme“, führte der Promoter aus.

Der 40-Jährige soll nach Boxsport-Informationen auch anderen Wegbegleitern aus dem Boxumfeld Geld schulden.