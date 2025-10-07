Versäumte Dopingtests: 18 Monate Sperre für MMA-Star McGregor

SID 07.10.2025 • 22:57 Uhr Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer verpasst 2024 drei Dopingtests. Die Sperre läuft bis März 2026, seine Rückkehr verzögert sich weiter.

Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor ist wegen Verstößen gegen die Meldepflicht im Rahmen der Anti-Doping-Bestimmungen für 18 Monate gesperrt worden. Der frühere UFC-Champion versäumte im Vorjahr drei Testtermine, ohne seine Aufenthaltsorte korrekt zu hinterlegen. Die Sperre begann rückwirkend am 20. September 2024 und endet am 20. März 2026.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der UFC-Star hatte zuletzt auf ein Comeback bei einer von Donald Trump angekündigten Gala am 14. Juni 2026 spekuliert. Laut dem Anti-Doping-Programm (CSAD) der UFC kooperierte McGregor umfassend und legte medizinische Gründe vor. Die ursprünglich vorgesehene Zwei-Jahres-Sperre sei daher um sechs Monate reduziert worden.

McGregor ist einer der größten Stars in der Geschichte der Ultimate Fighting Championship (UFC) im Bereich Mixed Martial Arts, dort hielt er mehrere Titel. In den vergangenen Jahren konnte er jedoch nicht an alte Zeiten anknüpfen. Drei der vergangenen vier Kämpfe verlor er, seinen bislang letzten Fight bestritt er 2021.