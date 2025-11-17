Boxen: Joshua kämpft gegen Youtuber Paul

SPORT1 17.11.2025 • 15:40 Uhr Ex-Weltmeister Anthony Joshua kann es nicht lassen. Der 36-Jährige kehrt für einen Kampf gegen Youtube-Star Jake Paul in den Boxring zurück.

Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua kehrt gegen den Youtuber Jake Paul in den Ring zurück. Wie Joshuas Promoterfirma Matchroom Boxing am Montag mitteilte, soll der Kampf am 19. Dezember in Miami stattfinden.

Joshua hatte zuletzt im September 2024 gekämpft – und damals einen WM-Kampf gegen seinen britischen Landsmann Daniel Dubois durch K.o. in der fünften Runde verloren.

Joshua, mittlerweile 36 Jahre alt, kämpft seit Jahren um die Rückkehr in die absolute Weltspitze. Einst war er von 2016 bis 2019 und von 2019 bis 2021 Weltmeister im Schwergewicht gewesen.

Sieg gegen Klitschko sorgt für Durchbruch

In Deutschland war er vor allem durch den Sieg gegen Wladimir Klitschko im Jahr 2017 bekannt geworden. Der Kampf gegen Paul soll über acht Runden à drei Minuten stattfinden und bei Netflix übertragen werden.

Internet-Berühmtheit Paul versucht derweil, im Boxgeschäft Fuß zu fassen. Insgesamt steht er bei zwölf Siegen und einer Niederlage.

Paul bestritt zuletzt im Juni einen Zehn-Runden-Kampf gegen Julio César Chávez Jr. und siegte nach Punkten. Damit bleibt er in seiner noch jungen Profikarriere auf Erfolgskurs

Aufsehen hatte der 28-Jährige im November des Vorjahres durch seinen Sieg gegen Box-Ikone Mike Tyson erregt.

Paul forderte Joshua schon vor Monaten

Noch vor der abgesagten Begegnung mit Gervonta „Tank“ Davis hatte Paul im Netflix-Interview einen Wunschgegner genannt: „Anthony Joshua“, antwortete er klar auf die Frage, wen er als Nächstes manifestieren wolle.

„Das ist keine KI-Simulation. Das ist der Tag der Entscheidung“, sagte Paul: „Ein professioneller Schwergewichts-Kampf gegen einen Elite-Weltmeister in seiner Blütezeit. Wenn ich Anthony Joshua besiege, verschwinden alle Zweifel, und niemand kann mir die Chance auf einen Weltmeistertitel verweigern.“

---