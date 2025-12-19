Boxen: Anthony Joshua vs. Jake Paul LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 19.12.2025 • 18:00 Uhr Ex-Weltmeister Anthony Joshua kehrt mit 36 Jahren für einen Kampf gegen YouTube-Star Jake Paul in den Boxring zurück. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie das Duell live verfolgen können.

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua kehrt in den Boxring zurück. Der 36-Jährige wird am Samstagmorgen ab ca. 5.00 Uhr gegen den YouTuber und Boxer Jake Paul antreten.

Der Kampf findet im Kaseya Center in Miami statt und ist auf acht Runden à drei Minuten angesetzt.

Das Duell sorgt bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit, da es zwei sehr unterschiedliche Karrieren und Hintergründe im Profiboxen zusammenführt.

Boxen: So können Sie Joshua vs. Paul LIVE im TV verfolgen

TV: -

- Stream: Netflix

Netflix Ticker: -

Joshua vs. Paul: ungleiches Duell?

Joshua war zwischen 2016 und 2021 mehrfach Weltmeister im Schwergewicht und wurde unter anderem durch seinen Sieg gegen Wladimir Klitschko im Jahr 2017 international bekannt.

Jake Paul hingegen kommt aus dem Bereich der sozialen Medien und versucht sich seit einigen Jahren im Profiboxen zu etablieren. Aufsehen hatte der 28-Jährige im November des Vorjahres durch seinen Sieg gegen Box-Ikone Mike Tyson erregt.